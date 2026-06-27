अमेरिकी न्यायाधीश ने गौतम अडाणी पर धोखाधड़ी का आरोप हटाने का न्याय विभाग से मांगा स्पष्टीकरण

तकनीकी रूप से अभी भी अटका है मामला

अडाणी के वकीलों का कहना है कि अमेरिका को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। खुद अडाणी ने भी रिश्वत लेने से इनकार किया और अमेरिकी अदालत में पेश नहीं हुए हैं।

इससे पहले उन्होंने और उनके भतीजे ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के साथ 1.8 करोड़ डॉलर (करीब 160 करोड़ रुपये) में सिविल मामलों का निपटारा किया था।

दूसरी तरफ, उनकी कंपनी ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर 27.50 करोड़ डॉलर (करीब 2,500 करोड़ रुपये) चुकाए थे।

फिलहाल, सरकारी वकीलों ने आधिकारिक तौर पर आपराधिक मामले को अभी तक खारिज नहीं किया है, इसलिए तकनीकी रूप से यह मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है।