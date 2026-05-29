अमेजन ने हेराफेरी और बढ़ते खर्च को देखते हुए किरोरैंक सिस्टम किया बंद बिज़नेस May 29, 2026

अमेजन ने अपना किरोरैंक सिस्टम बंद कर दिया है। यह सिस्टम कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के उपयोग के आधार पर रैंक करता था। कुछ कर्मचारियों ने इस सिस्टम का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया था।

वे सिर्फ लीडरबोर्ड पर अपनी जगह बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा AI का इस्तेमाल करने लगे थे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष डेव ट्रेडवेल ने कहा कि किरोरैंक की शुरुआत अच्छी सोच के साथ की गई थी, लेकिन अंत में इसने खर्च बढ़ा दिया और इसलिए इसे खत्म कर दिया गया।