अमेजन फिर कर रही है बड़ी छंटनी की तैयारी, करीब 30,000 लोगों की जाएगी नौकरी

ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन एक बार फिर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। समाचार एजेंसी रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेजन अगले हफ्ते से नई छंटनी प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इस दौर में लगभग 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की नौकरियां खत्म होने की आशंका है। यह कटौती मुख्य रूप से व्हाइट-कॉलर वर्कफोर्स में होगी और कंपनी के लंबे समय से चल रहे खर्च घटाने के प्लान का हिस्सा मानी जा रही है।

विभाग किन विभागों पर पड़ सकता है सबसे ज्यादा असर? रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाली छंटनी का असर अमेजन वेब सर्विसेज (AWS), रिटेल बिजनेस, प्राइम वीडियो और ह्यूमन रिसोर्स यूनिट पर पड़ सकता है। मामले से जुड़े कुछ जानकारों का कहना है कि अंतिम फैसला अभी बदला भी जा सकता है। कंपनी के प्रवक्ता ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। इससे पहले अक्टूबर में भी अमेजन ने करीब 14,000 कॉर्पोरेट पद खत्म किए थे, जिससे हजारों कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी थी।

वजह AI और मैनेजमेंट ढांचे को बताया गया वजह अमेजन ने पहले की छंटनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल से जोड़ा था। हालांकि, बाद में अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एंडी जेस्सी ने कहा कि इसकी असली वजह कंपनी का मैनेजमेंट ढांचा है। उनके मुताबिक, समय के साथ अमेजन में जरूरत से ज्यादा लेयर और ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई थी। AI टूल्स से काम आसान होने के कारण अब कम लोगों में भी वही काम किया जा सकता है।

