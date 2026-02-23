अमेजन ने बेंगलुरु में खोला एशिया में अपना सबसे बड़ा कार्यालय, जानिए क्या मिलेगी सुविधा

अमेजन ने बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा कार्यालय खोला है

क्या है खबर?

अमेजन ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े कार्यालय के उद्घाटन के साथ भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। यह उसका दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय है। इसका उद्घाटन कर्नाटक के लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री डॉ. एमबी पाटिल ने किया। कंपनी ने बताया कि कार्यालय 11 लाख वर्ग फीट में फैला है, जिसमें 7,000 से अधिक कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था है। यह ई-कॉमर्स, संचालन, भुगतान, टेक्नोलॉजी और विक्रेता सेवाओं सहित कई व्यावसायिक क्षेत्रों को सहायता प्रदान करेगी।