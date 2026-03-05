अमेजन ने रोबोटिक्स विभाग में की छंटनी, इतने कर्मचारियों की गई नौकरी

अमेरिका की बड़ी टेक और ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अपने रोबोटिक्स डिवीजन में कर्मचारियों की छंटनी की है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इस यूनिट से 100 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यह टीम अमेजन के वेयरहाउस में इस्तेमाल होने वाले रोबोट को डिजाइन और विकसित करती थी। कंपनी का कहना है कि यह फैसला अपने कामकाज को बेहतर बनाने और खर्च कम करने की योजना के तहत लिया गया है।

फैसला कंपनी ने क्यों लिया यह फैसला? अमेजन के अधिकारियों के अनुसार, कंपनी अपनी वेयरहाउस ऑटोमेशन रणनीति में बड़ा बदलाव कर रही है। इसी वजह से कुछ प्रोजेक्ट बंद किए गए और कुछ टीमों का ढांचा बदला गया। कंपनी का कहना है कि यह कदम कठिन जरूर था लेकिन जरूरी था। हालांकि, अमेजन ने यह भी साफ किया कि रोबोटिक्स उसके लिए अब भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना रहेगा और भविष्य में इस पर काम जारी रहेगा।

भूमिका रोबोटिक्स यूनिट की अहम भूमिका अमेजन की रोबोटिक्स यूनिट पिछले एक दशक से कंपनी के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का एक अहम हिस्सा रही है। 2012 में किवा सिस्टम्स को खरीदने के बाद कंपनी ने अपने वेयरहाउस में बड़े पैमाने पर रोबोट का इस्तेमाल शुरू किया था। ये रोबोट सामान उठाने, पैकेज छांटने और ऑर्डर को तेजी से तैयार करने में मदद करते हैं। 2024 तक कंपनी ने अपने फुलफिलमेंट नेटवर्क में दस लाख से ज्यादा रोबोट तैनात कर दिए थे।

