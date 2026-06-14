भारत में अमेजन की ऑटोमेशन से डिलीवरी होगी और भी तेज बिज़नेस Jun 14, 2026

अमेजन भारत में अपने ऑटोमेशन को बढ़ा रहा है। इसके लिए स्कैन, लेबल, अप्लाई, मेनिफेस्ट (SLAM) लेबलर जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है।

ये सिस्टम पैकेजों को अपने आप स्कैन करके उन पर लेबल लगाते हैं। अमेजन रोबोटिक्स के मुख्य टैकनोलजिस्ट

टाय ब्रैडी का कहना है कि इस अपग्रेड से डिलीवरी ज्यादा तेज और सुविधाजनक होंगी और सामान का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से हो पाएगा।

यह सब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के भारत में किए गए बड़े निवेश का हिस्सा है। कंपनी ने देश में पहले ही 40 अरब डॉलर (करीब 3,800 अरब रुपये) का निवेश किया है और 2030 तक 35 अरब डॉलर (करीब 3,300 अरब रुपये) का अतिरिक्त निवेश करने का वादा भी किया है।