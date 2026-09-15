अमेजन ने डिलीवरी में तेजी लाने के लिए किया 2,800 करोड़ रुपये का निवेश

अमेजन भारत में अपने कामकाज को और भी तेज करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कंपनी 20 नए फुलफिलमेंट सेंटर, 6 सॉर्ट सेंटर और 150 लास्ट-माइल डिलीवरी स्टेशन शुरू करने वाली है।

इस पर 2,800 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया जाएगा, जिसका मकसद त्योहारी सीजन से ठीक पहले ग्राहकों तक सामान की डिलीवरी और भी तेजी और आसानी से पहुंचाना।

इन सुधारों के साथ ही अमेजन की स्टोरेज क्षमता 50 प्रतिशत बढ़कर 6.40 करोड़ क्यूबिक फीट तक पहुंच जाएगी।