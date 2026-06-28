अमेजन की 10वीं सालगिरह पर सेल में उत्पादों पर मिलेगी बंपर छूट

खास डिवाइसेज सेल में शामिल

इस सेल में कुछ खास डिवाइसेज लॉन्च होंगे। इनमें सैमसंग गैलेक्सी M47 5G, दमदार बैटरी वाला वनप्लस N6 और डेल एलियनवेयर 15 जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं।

खरीदारी को आसान बनाने के लिए AI असिस्टेंट रूफस और लेंस मौजूद रहेंगे। रूफस आपकी पसंद के हिसाब से उत्पाद सुझाएगा, वहीं लेंस की मदद से आप फोटो खींचकर भी मनचाही चीजें खोज पाएंगे।

इसके साथ ही, अमेजन पे और ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 10 फीसदी कैशबैक मिलेगा। ग्राहकों को भुगतान के कई आसान विकल्प भी दिए जाएंगे।

अगर, आप सिर्फ शॉपिंग के फायदों का लाभ उठाना चाहते हैं तो प्राइम सदस्यता सिर्फ 299 रुपये सालाना में भी उपलब्ध है। इस तरह, यह सेल हर बजट के ग्राहकों के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है।