अमेजन ने की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के तारीख की घोषणा, मिलेंगे ये ऑफर्स

सेल के दौरान अमेजन मोबाइल और एक्सेसरीज पर 40 प्रतिशत तक की छूट देगा, जिसमें सैमसंग , वनप्लस, शाओमी , रियलमी और ओप्पो जैसे ब्रांड शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और लैपटॉप पर 80 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जिसमें HP, लेनोवो, डेल और आसुस शामिल हैं। खरीदार स्मार्टफोन पर एक्सक्लूसिव लॉन्च, एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI का भी फायदा उठा सकते हैं। हेडफोन, वियरेबल्स और स्टोरेज डिवाइस भी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध होंगे।

अन्य

अन्य ऑफर्स

घर, रसोई और आउटडोर श्रेणी के उपकरणों, फर्नीचर, गद्दों और सजावट पर 80 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। प्रमुख ब्रांडों के टीवी और बड़े उपकरण भी कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। अमेजन ने SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए 10 प्रतिशत तत्काल छूट की पेशकश की है। इसके अलावा, प्रेडिक्ट एंड विन और वॉच एंड विन जैसे इंटरैक्टिव प्रोग्राम भी चलेंगे, जिनमें आईफोन 16 प्रो, टीवी और अमेजन पे बैलेंस सहित पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा।