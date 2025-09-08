शेयर बाजार बढ़त के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 76 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड और मदरसन ने क्रमशः 6.53 फीसदी, 4.75 फीसदी और 4.56 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। M&M और टाटा मोटर्स के शेयरों में भी क्रमशः 3.93 फीसदी और 3.64 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। अंबर इंटरप्राइस, ब्लू स्टार, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ट्रेंट और वेदांता क्रमशः 4.02 फीसदी, 3.13 फीसदी, 2.52 फीसदी, 2.48 फीसदी और 2.29 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत में बढ़त

सर्राफा बाजार में सोना की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.07 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.23 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।