अमेजन के खिलाफ नया मुकदमा दायर, कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार का लगा आरोप 
लेखन बिश्वजीत कुमार
Nov 13, 2025
11:19 am
क्या है खबर?

अमेरिका में अमेजन पर एक नया मुकदमा दायर किया गया है। कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि वह विकलांग गोदाम कर्मचारियों के साथ अनुचित नियम लागू करती है। अमेजन ऐसे कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज देता है और बार-बार अनुपस्थित होने पर नौकरी से निकालने की धमकी देती है। यह शिकायत मैनहट्टन की अदालत में दायर की गई, जहां बताया गया कि इस नीति से कर्मचारी अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करने से भी डरते हैं।

आरोप

कर्मचारी का आरोप और कार्यस्थल की समस्याएं 

न्यूयॉर्क की एक कर्मचारी केला लिस्टर ने यह मुकदमा दायर किया है। वह एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं और उनका कहना है कि अमेजन ने उन्हें बार-बार अवैतनिक छुट्टी पर भेजा, जबकि उन्हें केवल बैठने की कुर्सी और सीढ़ियां न चढ़ने जैसी सरल सुविधाएं चाहिए थीं। उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षकों ने मदद मांगने पर उन्हें डांटा और कंपनी उनकी जरूरतों की समीक्षा करते हुए कई हफ्तों तक उन्हें बिना वेतन के घर पर बैठाए रखती रही।

 कानूनी मांग

धमकी भरे ईमेल और कानूनी मांगें

लिस्टर ने कहा कि अमेजन की अनुपस्थिति नीति बहुत सख्त है और कंपनी ईमेल भेजकर कर्मचारियों से 48 घंटों में अनुपस्थिति का कारण बताने को कहती है, नहीं तो नौकरी से निकालने की चेतावनी देती है। उनका कहना है कि ऐसे ईमेल कर्मचारियों को धमकाते हैं और उचित सुविधा मांगने के अधिकार का इस्तेमाल करना मुश्किल बना देते हैं। यह मामला उन सभी विकलांग कर्मचारियों के लिए हर्जाना मांगता है, जिन्होंने पिछले वर्षों में इसी तरह की समस्याएं झेली हैं।

आरोप

पहले भी उठ चुके हैं ऐसे आरोप 

अमेजन पर इससे पहले भी इसी तरह के आरोप लग चुके हैं। हाल ही में न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल ने भी कंपनी पर मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि अमेजन कई बार गर्भवती और विकलांग कर्मचारियों के अनुरोधों को नजरअंदाज करता है और उन्हें अवैतनिक छुट्टी पर भेज देती है। हालांकि, अमेजन ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह ज्यादातर अनुरोधों को मंजूरी देती है।