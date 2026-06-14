स्पेस-X के IPO से सऊदी अरब के राजकुमार की संपत्ति में आया भारी उछाल 

किंगडम होल्डिंग के मूल्यांकन में हुआ इजाफा

किंगडम होल्डिंग के शेयरों में भी 5 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई, जिससे उसका मूल्यांकन 14.9 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) तक जा पहुंचा। इससे राजकुमार अल वालिद की कुल संपत्ति भी 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।

उनके अलावा, खाड़ी देशों के निवेशकों में भी अब निवेश का तरीका बदलता दिख रहा है। सऊदी अरब का विशाल पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड भी किंगडम होल्डिंग में हिस्सेदारी रखता है, वहीं दूसरी ओर, अबू धाबी की MGX, एंथ्रोपिक PBC, OpenAI और XAI जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी रखती है।

कतर ने भी एंथ्रोपिक और XAI में पैसा लगाया है। ये सारे निवेश बताते हैं कि यह क्षेत्र अब तेल पर निर्भर रहने के बजाय नई तकनीक और इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है।