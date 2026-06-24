अल्फाबेट 29 जून को डॉव जोंस स्टॉक इंडेक्स में लेगी वेरिजोन की जगह

डॉव में टेक्नोलॉजी की हिस्सेदारी बढ़ेगी

अल्फाबेट का बाजार पूंजीकरण और शेयर की कीमत इस इंडेक्स के लिए एक बड़ी मजबूती लाएगी। गूगल के शेयर वेरिजन के शेयरों से करीब 7 गुना महंगे हैं।

इतना ही नहीं, कुछ कार्यकारी बदलावों के बावजूद इस साल अब तक इसमें 10 फीसदी से ज्यादा की उछाल देखी गई है।

डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में माइक्रोसॉफ्ट, ऐपल, अमेजन और एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियों के साथ अल्फाबेट का शामिल होना अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को आंकने में टेक्नोलॉजी की भूमिका को और मजबूत करेगा।