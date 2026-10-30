फ्लिपकार्ट में 150 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी का आरोप

फ्लिपकार्ट में 150 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी का आरोप, वॉलमार्ट ने शुरू की जांच

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:49 am Oct 30, 202609:49 am

क्या है खबर?

अमेरिका की बड़ी खुदरा कंपनी वॉलमार्ट ने अपनी भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के कुछ कर्मचारियों पर लगे रिश्वत लेने के आरोपों की जांच शुरू की है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, व्हिसलब्लोअर की ओर से शिकायत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। आरोप है कि स्मार्टफोन और लगेज व यात्रा से जुड़े सामान के विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम मिली। मामले से जुड़े 4 लोगों ने इसकी जानकारी दी है।