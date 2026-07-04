अकासा एयर के बेड़े में शामिल हुआ 40वां बोइंग 737 मैक्स 8-200 विमान
बिज़नेस
भारत की किफायती एयरलाइन अकासा एयर ने अपने बेड़े में 40वां बोइंग 737 मैक्स 8-200 विमान शामिल कर लिया है।
यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इस एयरलाइन ने अपनी उड़ानें अगस्त, 2022 में ही शुरू की थीं। इस नए विमान से अकासा अपने बढ़ते नेटवर्क पर और बेहतर तरीके से सेवाएं दे पाएगी, जो पहले से ही 28 भारतीय शहरों और 7 अंतरराष्ट्रीय ठिकानों को जोड़ता है।
226 बोइंग विमानों का दिया ऑर्डर
हाल ही में शामिल हुआ यह विमान VT-YBQ सिएटल से चला और आइसलैंड के बाद मिस्र में रुकते हुए बेंगलुरु पहुंचा।
संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विनय दुबे ने इस उपलब्धि को एयरलाइन के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया।
एयरलाइन की रफ्तार अब और भी बढ़ गई है। भारत और दुनियाभर में किफायती उड़ानें और फैलाने के लिए उन्होंने 226 बोइंग विमानों का भारी-भरकम ऑर्डर दिया है।