अकासा एयर के बेड़े में शामिल हुआ 40वां बोइंग 737 मैक्स 8-200 विमान

226 बोइंग विमानों का दिया ऑर्डर

हाल ही में शामिल हुआ यह विमान VT-YBQ सिएटल से चला और आइसलैंड के बाद मिस्र में रुकते हुए बेंगलुरु पहुंचा।

संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विनय दुबे ने इस उपलब्धि को एयरलाइन के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया।

एयरलाइन की रफ्तार अब और भी बढ़ गई है। भारत और दुनियाभर में किफायती उड़ानें और फैलाने के लिए उन्होंने 226 बोइंग विमानों का भारी-भरकम ऑर्डर दिया है।