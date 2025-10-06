एयरटेल को रेलवे से साइबर सुरक्षा का अनुबंध मिला है (तस्वीर: एयरटेल)

एयरटेल को रेलवे से मिला साइबर सुरक्षा का ठेका, जानिए क्या देगी सेवा

क्या है खबर?

भारती एयरटेल की उद्यम यूनिट एयरटेल बिजनेस को रेलवे नेटवर्क के लिए साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा संचालन केंद्र (IRSOC) से कई सालों का ठेका मिला है। कंपनी ने कहा कि एयरटेल एक ग्रीनफील्ड, बहु-स्तरीय, 24X7, 365-दिन साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का डिजाइन, निर्माण, कार्यान्वयन और संचालन करेगा। यह भारतीय रेलवे की IT की सुरक्षा के लिए एक मजबूत रक्षा अवरोध के रूप में काम करने के साथ सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल संचालन सुनिश्चित करेगा।