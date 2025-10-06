एयरटेल को रेलवे से मिला साइबर सुरक्षा का ठेका, जानिए क्या देगी सेवा
क्या है खबर?
भारती एयरटेल की उद्यम यूनिट एयरटेल बिजनेस को रेलवे नेटवर्क के लिए साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा संचालन केंद्र (IRSOC) से कई सालों का ठेका मिला है। कंपनी ने कहा कि एयरटेल एक ग्रीनफील्ड, बहु-स्तरीय, 24X7, 365-दिन साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का डिजाइन, निर्माण, कार्यान्वयन और संचालन करेगा। यह भारतीय रेलवे की IT की सुरक्षा के लिए एक मजबूत रक्षा अवरोध के रूप में काम करने के साथ सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल संचालन सुनिश्चित करेगा।
सर्विस
एयरटेल क्या देगा सर्विस?
भारत का रेलवे नेटवर्क रोजाना 13,000 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन करते हुए 2 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने, सालाना 1.5 अरब टन से ज्यादा माल का परिवहन और लाखों डिजिटल लेनदेन करता है। यह मजबूत डिजिटल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी हद तक निर्भर करता है। एयरटेल बिजनेस ग्राहकों की पहचान, भुगतान, टिकटिंग, माल प्रबंधन, ट्रेन ट्रैकिंग और सिग्नलिंग सिस्टम सहित संवेदनशील डाटा की सुरक्षा के लिए एडवांस, केंद्रीकृत सुरक्षा नियंत्रण लागू करेगा।
साइबर सुरक्षा
AI पर आधारित होगी साइबर सुरक्षा
इस समझौते के तहत एयरटेल बिजनेस एक बहुस्तरीय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित साइबर सुरक्षा संरचना तैयार करेगा, जो 26 रेलवे जोन में एक सुदृढ़ और अनुपालन योग्य डिजिटल ढांचा सुनिश्चित करेगा। यह 1.6 लाख कर्मचारियों से जुड़े परिचालनों को सुरक्षित करेगा। यह प्रौद्योगिकी स्टैक वैश्विक स्तर के सर्वश्रेष्ठ समाधानों को अत्याधुनिक मेक इन इंडिया साइबर सुरक्षा उपकरणों के साथ संयोजित करेगा। इससे देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक पूर्णतः अनुपालन योग्य पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा।