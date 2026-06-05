Airbnb के CEO ब्रायन चेस्की शुरू कर सकते हैं नई AI कंपनी

Airbnb के CEO ब्रायन चेस्की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी नई कंपनी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। यह कदम उन्हें तेजी से बढ़ती AI दुनिया में नई पहचान दिला सकता है। फार्च्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यह पहल शुरुआती दौर में है और इसकी रूपरेखा पर काम चल रहा है। हालांकि, चेस्की Airbnb का नेतृत्व जारी रखेंगे और कंपनी के CEO पद पर बने रहेंगे। नई पहल को लेकर कंपनी ने फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

अनुभव बेहतर अनुभव देने वाली AI तकनीक पर जोर रिपोर्ट के मुताबिक, इस नई पहल का मकसद ऐसे AI समाधान तैयार करना हो सकता है, जो लोगों के लिए अधिक आसान, उपयोगी और बेहतर अनुभव देने वाले हों। चेस्की का मानना रहा है कि ट्रैवल और ऑनलाइन सेवाओं में केवल चैटबॉट काफी नहीं हैं। उनकी सोच है कि AI को ऐसे तरीके से विकसित किया जाए, जिससे लोगों को बेहतर अनुभव मिले, सेवाओं का इस्तेमाल और सरल हो सके तथा रोजमर्रा के काम अधिक सुविधाजनक बन सकें।

रणनीति दूसरी कंपनियों से अलग रणनीति Airbnb ने अब तक कई अन्य तकनीकी कंपनियों की तरह OpenAI के साथ सीधी साझेदारी नहीं की है। चेस्की पहले भी कह चुके हैं कि मौजूदा AI टूल्स में अभी और सुधार की जरूरत है। इसी वजह से कंपनी ने AI को अपनाने के लिए अलग रास्ता चुना है। नई पहल के जरिए चेस्की AI तकनीक को अपने नजरिए के अनुसार विकसित करने की कोशिश कर सकते हैं और नए प्रयोगों पर भी ध्यान दे सकते हैं।

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