एयर इंडिया एक्सप्रेस की मध्य पूर्व के लिए 90 फीसदी उड़ानें फिर शुरू

हाल ही में पश्चिमी एशिया में हुए संघर्ष के कारण जो उड़ानें बाधित हुई थीं, उनके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मध्य पूर्व के लिए अपनी 90 फीसदी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं।

एयरलाइन ने हाल ही में नवी मुंबई, इंदौर और लखनऊ से अबू धाबी के लिए नए मार्ग भी शुरू किए हैं। अध्यक्ष निपुण अग्रवाल ने इस क्षेत्र को उनका घरेलू बाजार बताया है और उम्मीद जताई है कि अक्टूबर तक सभी उड़ानें पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी, बशर्ते भू-राजनीतिक हालात फिर से न बिगड़ें।