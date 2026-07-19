एयर इंडिया एक्सप्रेस की मध्य पूर्व के लिए 90 फीसदी उड़ानें फिर शुरू
हाल ही में पश्चिमी एशिया में हुए संघर्ष के कारण जो उड़ानें बाधित हुई थीं, उनके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मध्य पूर्व के लिए अपनी 90 फीसदी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं।
एयरलाइन ने हाल ही में नवी मुंबई, इंदौर और लखनऊ से अबू धाबी के लिए नए मार्ग भी शुरू किए हैं। अध्यक्ष निपुण अग्रवाल ने इस क्षेत्र को उनका घरेलू बाजार बताया है और उम्मीद जताई है कि अक्टूबर तक सभी उड़ानें पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी, बशर्ते भू-राजनीतिक हालात फिर से न बिगड़ें।
अबू धाबी हवाई अड्डे पर रिकॉर्ड भीड़
यूरोप और अमेरिका के लिए उड़ानें भी वापस पटरी पर आ गई हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस मध्य पूर्व के अपने कनेक्शनों पर और ज्यादा ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में अगले महीने एक नया गुवाहाटी-अबू धाबी मार्ग भी शुरू होने वाला है।
इसी बीच, अबू धाबी हवाई अड्डे पर रिकॉर्ड भीड़ देखी जा रही है। पिछले सप्ताह 5 दिनों तक यात्री यातायात पिछले साल के इसी समय की तुलना में 105 से 110 फीसदी के बीच दर्ज किया गया। शहर के होटल भी भरे हुए हैं।