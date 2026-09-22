अमेरिका-चीन AI के फायदे-जोखिम पर बातचीत करने को राजी

बेसेंट ने बताया कि बातचीत का एक अहम नतीजा यह रहा कि दोनों देश AI के फायदों को लेने और उससे जुड़े जोखिमों को संभालने के लिए एक नया 'अमेरिका-चीन AI संवाद' शुरू करने पर राजी हो गए हैं।

दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार समझौते की मियाद भी जल्द ही खत्म होने वाली है। इसे कुछ और महीनों के लिए आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।

हालांकि, दोनों देशों के बीच तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसकी एक मिसाल यह है कि अगस्त में अमेरिका को चीनी दुर्लभ मृदा चुंबकों का निर्यात 21 फीसदी तक गिर गया। इससे पता चलता है कि अहम चीजों को लेकर दोनों के बीच की खींचतान अभी जारी है।