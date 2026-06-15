एशियाई हेज फंड्स AI में आए उछाल का उठा रहे जबरदस्त फायदा
एशिया पर ध्यान देने वाले हेज फंड्स के लिए 2026 का साल शानदार रहा है। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में आए उछाल का जमकर फायदा उठा रहे हैं।
AI तकनीक की जबरदस्त मांग और सप्लाई चेन में कुछ अड़चनों ने सेमीकंडक्टर शेयरों को आसमान पर पहुंचा दिया है।
इसका असर जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के बाजारों पर भी दिख रहा है, जहां खूब उछाल आया है।
चिप बनाने वाली कंपनियों पर लगाए बड़े दांव
WT एसेट मैनेजमेंट का चाइना फोकस (103 फीसदी ऊपर) और E20 कैपिटल (136 फीसदी ऊपर) जैसे फंड्स ने AI हार्डवेयर और चिप बनाने वाली कंपनियों पर बड़े दांव लगाए और खूब मुनाफा कमाया। इनमें हुआ होंग सेमीकंडक्टर और झिपु AI जैसी कंपनियां शामिल हैं।
खास बात यह है कि झिपु AI के शेयर जनवरी में बाजार में लिस्ट होने के बाद 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में एशिया की मजबूत पकड़ ने इन फंड्स को एक खास बढ़त दी। इससे उन्हें नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बड़ा निवेश होने से पहले ही बेहतरीन मौके पहचानने में मदद मिली।