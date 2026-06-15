एशियाई हेज फंड्स AI में आए उछाल का उठा रहे जबरदस्त फायदा

चिप बनाने वाली कंपनियों पर लगाए बड़े दांव

WT एसेट मैनेजमेंट का चाइना फोकस (103 फीसदी ऊपर) और E20 कैपिटल (136 फीसदी ऊपर) जैसे फंड्स ने AI हार्डवेयर और चिप बनाने वाली कंपनियों पर बड़े दांव लगाए और खूब मुनाफा कमाया। इनमें हुआ होंग सेमीकंडक्टर और झिपु AI जैसी कंपनियां शामिल हैं।

खास बात यह है कि झिपु AI के शेयर जनवरी में बाजार में लिस्ट होने के बाद 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में एशिया की मजबूत पकड़ ने इन फंड्स को एक खास बढ़त दी। इससे उन्हें नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बड़ा निवेश होने से पहले ही बेहतरीन मौके पहचानने में मदद मिली।