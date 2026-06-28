AI से बढ़ती छंटनी के बीच MBA ग्रेजुएट्स की बढ़ रही मांग

काम के हिसाब से खुद को ढालने वाले आ रहे पसंद

कंपनियां वर्तमान में कहती हैं कि वे सिर्फ तकनीकी जानकारी पर उतना ध्यान नहीं देतीं। असल में कम्युनिकेशन, टीमवर्क, लीडरशिप और बदलते काम के माहौल में खुद को ढालने की काबिलियत ही अब ज्यादा अहमियत रखती है।

व्यावसायिकता भी पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। अगर, आप काम करने के अच्छे सलीके को AI टूल्स के समझदारी भरे इस्तेमाल के साथ जोड़ सकें तो कंपनियां ऐसे ही लोगों को इस समय ढूंढ रही हैं।