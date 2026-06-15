ऑर्बियो करीब 200 करोड़ रुपये जुटाकर भर्ती में लाएगी क्रांति  

ऑर्बियो करीब 200 करोड़ रुपये जुटाकर भर्ती में लाएगी क्रांति
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से भर्ती की प्रक्रिया को ऑटोमेटिक करने वाले स्टार्टअप ऑर्बियो को डॉन कैपिटल की अगुवाई में 2.1 करोड़ डॉलर (करीब 200 करोड़ रुपये) की नई फंडिंग मिली है, जिससे इसकी कुल फंडिंग बढ़कर 2.6 करोड़ डॉलर (करीब 250 करोड़ रुपये) हो गई है। पिछले साल ही शुरू हुए कंपनी के साथ KFC, टाको बेल, पिज्जा हट और पोक जैसे कई बड़े नाम जुड़ चुके हैं।
AI एजेंट्स संभालते हैं इंटरव्यू और ऑनबोर्डिंग
ऑर्बियो के AI एजेंट्स के नाम मारिया, डेनियल और क्लेयर हैं। ये एजेंट इंटरव्यू लेने और कर्मचारियों को ऑनबोर्डिंग कराने का काम करते हैं।
वे आपस में डाटा शेयर करके कर्मचारियों के काम पर भी नजर रखते हैं। एजेंट्स के इस आपसी तालमेल से कंपनियों को भर्ती के समय आने वाले संभावित जोखिमों का पहले ही पता चल जाता है। कंपनी के सह संस्थापक सर्गी बास्टर्डस ने बताया कि यह नया निवेश और ज्यादा AI एजेंट तैयार करने और उन्हें बेहतर बनाने में मददगार होगा।
भर्ती में 20 फीसदी की बढ़त मिली
द स्टेपिंग स्टोंस ग्रुप में ऑर्बियो के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से भर्ती की सफलता दर में 20 फीसदी का इजाफा हुआ। यह दिखाता है कि आधुनिक तकनीक कंपनियों और नौकरी ढूंढने वालों दोनों के लिए कितना फायदेमंद हो सकती है।