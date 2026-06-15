ऑर्बियो करीब 200 करोड़ रुपये जुटाकर भर्ती में लाएगी क्रांति  

AI एजेंट्स संभालते हैं इंटरव्यू और ऑनबोर्डिंग

ऑर्बियो के AI एजेंट्स के नाम मारिया, डेनियल और क्लेयर हैं। ये एजेंट इंटरव्यू लेने और कर्मचारियों को ऑनबोर्डिंग कराने का काम करते हैं।

वे आपस में डाटा शेयर करके कर्मचारियों के काम पर भी नजर रखते हैं। एजेंट्स के इस आपसी तालमेल से कंपनियों को भर्ती के समय आने वाले संभावित जोखिमों का पहले ही पता चल जाता है। कंपनी के सह संस्थापक सर्गी बास्टर्डस ने बताया कि यह नया निवेश और ज्यादा AI एजेंट तैयार करने और उन्हें बेहतर बनाने में मददगार होगा।