चिप्स-सर्वर के पुर्जे ढोने से एशियाई एयरलाइंस की कमाई में आया उछाल

इस बदलाव के हिसाब से चलने के लिए कोरियन एयर और ईवा एयरवेज ने अपने रूट और काम करने के तरीके बदल दिए हैं। कोरियन एयर की कार्गो से होने वाली कमाई पिछली तिमाही में 46 फीसदी बढ़ गई और ये सब सेमीकंडक्टर शिपमेंट की वजह से हुआ है।

इसी तरह, ईवा एयरवेज ने बताया है कि उनकी कुल कार्गो कमाई का करीब आधा हिस्सा अब AI से जुड़े सामान से आता है।

ANA और जापान एयरलाइंस जैसे बड़े नाम भी चिप हब को सीधे दुनिया के बाजारों से जोड़ रहे हैं। इससे साफ है कि अब टेक का सामान विमानों से होने वाली कमाई का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है।