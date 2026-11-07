अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजों और बीमा शेयरों में गिरावट से यूरोपीय बाजार में उथल-पुथल

इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। जेपी मॉर्गन ने जब जर्मनी की बड़ी रीइंश्योरेंस कंपनियों की रेटिंग घटाई तो इंश्योरेंस के शेयर 2.6 फीसदी तक लुढ़क गए। टेक कंपनियों के शेयरों में भी थोड़ी गिरावट आई, लेकिन यह केवल 0.2 फीसदी थी।

दूसरी तरफ, क्लीन एनर्जी से जुड़े शेयरों में तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह सकारात्मक नीति को लेकर चर्चाएँ थीं, वहीं कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद से ट्रैवल कंपनियों के शेयर भी लगभग एक फीसदी ऊपर चढ़ गए।

इतने उतार-चढ़ाव के बावजूद यूरोप का STOXX 600 इंडेक्स पूरे सप्ताह में थोड़ी बढ़त बनाने में कामयाब रहा।