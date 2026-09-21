एग्रोग्रेड सब्जियों की छंटाई के लिए कर रही AI का इस्तेमाल

एग्रोग्रेड ने 2018 से लेकर अब तक 14 राज्यों में 130 से ज्यादा मशीनें लगाई हैं। इनकी डीप लर्निंग तकनीक हर उत्पाद की कम से कम 12 तस्वीरें लेती है और उसे बहुत सटीक तरीके से अलग-अलग श्रेणियों में छांटती है।

ठाकुर ने बताया कि इस तकनीक से ग्रेडिंग और छंटाई की लागत घटकर केवल 0.08 से 0.10 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है और काम की सटीकता 99 फीसदी तक है।

इसके साथ ही, पैकिंग और उत्पादों को एक से दूसरी जगह ले जाने में होने वाले नुकसान में भी काफी कमी आई है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलता है।