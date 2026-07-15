अमेरिकी महंगाई कम होने से बिटकॉइन में आया उछाल

दिन में बिटकॉइन 62,250 से लेकर 65,000 डॉलर (करीब 59 लाख से 62 लाख रुपये के बीच) से थोड़ा ऊपर तक ट्रेड हुआ। हालांकि, बाद में इसमें थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली।

BNB, XRP, सोलाना और डॉजकॉइन जैसे ऑल्टकॉइंस में भी 6.42 फीसदी तक की तेजी आई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अब सभी की निगाहें इस महीने के आखिर में आने वाली अमेरिकी उत्पादक मूल्य रिपोर्ट और फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक पर टिकी रहेंगी।

फिर भी, मध्य पूर्व के तनाव या तेल की बढ़ती कीमतों जैसे जोखिम क्रिप्टोकरेंसी प्रेमियों के लिए आगे की राह मुश्किल बना सकते हैं।