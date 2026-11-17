क्यों एनवीडिया ने सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड को किया ब्लैकलिस्ट?
एनवीडिया ने सिंगापुर की मेगास्पीड कंपनी को अपनी 'नो सेल' लिस्ट में शामिल कर लिया है। यह फैसला अमेरिका के नेतृत्व में हुई एक जांच के बाद आया है।
जांच में पता चला कि मेगास्पीड पर आरोप थे कि वह एनवीडिया की एडवांस्ड चिप्स को चीनी कंपनियों तक पहुंचा रही थी, जिसके चलते निर्यात नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन हो सकता था। यह प्रतिबंध जून, 2025 से लागू होगा।
कंपनी पर लगाया गया यह प्रतिबंध संवेदनशील तकनीक को उन विदेशी विरोधियों तक पहुंचने से रोकने की लगातार कोशिशों का ही एक हिस्सा है, जिन्हें अमेरिका खतरा मानता है।
अधिकारियों ने एलिस हुआंग से की पूछताछ
अमेरिकी एजेंट्स ने सिंगापुर के अधिकारियों के साथ मिलकर मेगास्पीड पर कड़ी नजर रखी। उन्होंने कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलिस हुआंग से भी पूछताछ की, ताकि यह पता चल सके कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है और कंपनी सभी नियमों का पालन कर रही है।
यह कदम दिखाता है कि अमेरिकी अधिकारी आजकल चिप तस्करी और तकनीकी सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। खासकर ऐसे वक्त में जब AI और सेमीकंडक्टर को लेकर दुनियाभर में तनाव बढ़ता जा रहा है।