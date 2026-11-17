एनवीडिया ने सिंगापुर की मेगास्पीड कंपनी को अपनी 'नो सेल' लिस्ट में शामिल कर लिया है। यह फैसला अमेरिका के नेतृत्व में हुई एक जांच के बाद आया है।

जांच में पता चला कि मेगास्पीड पर आरोप थे कि वह एनवीडिया की एडवांस्ड चिप्स को चीनी कंपनियों तक पहुंचा रही थी, जिसके चलते निर्यात नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन हो सकता था। यह प्रतिबंध जून, 2025 से लागू होगा।

कंपनी पर लगाया गया यह प्रतिबंध संवेदनशील तकनीक को उन विदेशी विरोधियों तक पहुंचने से रोकने की लगातार कोशिशों का ही एक हिस्सा है, जिन्हें अमेरिका खतरा मानता है।