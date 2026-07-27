अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने से सरकारी बॉन्ड्स में उछाल
सोमवार को भारतीय सरकारी बॉन्ड्स को अच्छा फायदा मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट थी।
तेल में आई इस कमी से मुख्य बॉन्ड यील्ड में भी अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गई। इस बदलाव की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच हुए हमलों में आया ठहराव रहा, जिससे दुनिया में तनाव कम होने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सहज होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
तेल सस्ता होने से महंगाई बढ़ने का जोखिम कम
एशियाई बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह प्रति बैरल 93 डॉलर (करीब 8,800 रुपये) के नीचे आ गया।
यह गिरावट पिछले सप्ताह 102 डॉलर (करीब 9,700 रुपये) तक पहुंचने के बाद आई है। बड़े पैमाने पर तेल आयात करने वाले भारत के लिए यह एक अच्छी खबर है।
कम कीमतों से न केवल महंगाई का जोखिम घटता है, बल्कि आयात का बिल भी कम होता है। जैसे ही स्वैप रेट्स नीचे आए कारोबारियों ने तुरंत जोखिम भरे सौदों से हाथ खींचने शुरू कर दिए।