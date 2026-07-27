अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने से सरकारी बॉन्ड्स में उछाल

एशियाई बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह प्रति बैरल 93 डॉलर (करीब 8,800 रुपये) के नीचे आ गया।

यह गिरावट पिछले सप्ताह 102 डॉलर (करीब 9,700 रुपये) तक पहुंचने के बाद आई है। बड़े पैमाने पर तेल आयात करने वाले भारत के लिए यह एक अच्छी खबर है।

कम कीमतों से न केवल महंगाई का जोखिम घटता है, बल्कि आयात का बिल भी कम होता है। जैसे ही स्वैप रेट्स नीचे आए कारोबारियों ने तुरंत जोखिम भरे सौदों से हाथ खींचने शुरू कर दिए।