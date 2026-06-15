SEBI के प्रतिबंध के एक सप्ताह बाद राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर 5 फीसदी उछले

कंपनी ने SEBI के आरोपों को नकारा

SEBI का आरोप है कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने वित्तीय वर्ष 2021 से 2025 के बीच अपने राजस्व को 15.15 लाख करोड़ रुपये बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।

नियामक के मुताबिक, ऐसा ज्यादातर स्विट्जरलैंड की वैलकैम्बी SA जैसी विदेशी सहायक कंपनियों के जरिए किया गया।

दूसरी तरफ, कंपनी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। राजेश एक्सपोर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआती जांच के नतीजे हैं और उनके सभी आंकड़े पूरी तरह से सही हैं। उसने यह भी बताया कि वे इस मामले को साफ करने के लिए जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध करा रहे हैं।