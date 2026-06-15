SEBI के प्रतिबंध के एक सप्ताह बाद राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर 5 फीसदी उछले
एक सप्ताह से लगातार गिर रहे राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों में सोमवार (15 जून) को 5 फीसदी की तेजी दर्ज की गई और ये 80.23 रुपये पर पहुंच गए।
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कंपनी और उसके संस्थापक राजेश मेहता पर ट्रेडिंग का बैन लगा दिया था, जिसके चलते पिछले शुक्रवार को शेयर अपने साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। SEBI ने यह कार्रवाई वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों के कारण की थी।
कंपनी ने SEBI के आरोपों को नकारा
SEBI का आरोप है कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने वित्तीय वर्ष 2021 से 2025 के बीच अपने राजस्व को 15.15 लाख करोड़ रुपये बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।
नियामक के मुताबिक, ऐसा ज्यादातर स्विट्जरलैंड की वैलकैम्बी SA जैसी विदेशी सहायक कंपनियों के जरिए किया गया।
दूसरी तरफ, कंपनी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। राजेश एक्सपोर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआती जांच के नतीजे हैं और उनके सभी आंकड़े पूरी तरह से सही हैं। उसने यह भी बताया कि वे इस मामले को साफ करने के लिए जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध करा रहे हैं।
जांच से पहले की कीमत से अभी भी नीचे है शेयर
सोमवार को शेयरों में भले ही कुछ सुधार आया हो, लेकिन ये अभी भी जांच शुरू होने से पहले के क़रीब 120 रुपये के स्तर से काफी नीचे हैं। ऐसे में निवेशकों में कंपनी के भविष्य को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई है।