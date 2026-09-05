गड़बड़ी दूर होते ही शेयर बाजार ने पकड़ी रफ्तार, SEBI ने दिया दखल

अब सभी SEBI के आने वाले कंसल्टेशन पेपर (परामर्श पत्र) का इंतजार कर रहे हैं, जो अगले एक सप्ताह में आने की उम्मीद है। इस पेपर में सेटलमेंट प्राइस को और भी निष्पक्ष बनाने और बाजार में निवेशकों का भरोसा फिर से कायम करने के लिए जरूरी सुधारों का सुझाव दिया जाएगा।

इस बीच, निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स (सूचकांक) एक फीसदी बढ़कर 5,420 पर पहुंच गया, जिन शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही, उनमें एंजेल वन (4.8 फीसदी), MCX (3.3 फीसदी), BSE (3.1 फीसदी), मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (2.4 फीसदी) और ग्रोव (2.2 फीसदी) शामिल थे।

जानकारों का मानना है कि इन बदलावों से बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम (कारोबारी मात्रा) और निवेशकों का विश्वास फिर से लौट सकता है।