गड़बड़ी दूर होते ही शेयर बाजार ने पकड़ी रफ्तार, SEBI ने दिया दखल
शुक्रवार को भारतीय पूंजी बाजार के शेयरों में तेजी देखी गई। यह तेजी तब आई जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए दखल दिया।
3 अगस्त को लागू किया गया CAS सिस्टम की वजह से सेटलमेंट प्राइस (निपटान मूल्य) अप्रत्याशित हो रहे थे। साथ ही, ऑप्शन प्रीमियम में भी तेज उतार-चढ़ाव आ रहा था। इन दिक्कतों से ट्रेडर काफी परेशान थे, जिसके बाद SEBI को 2 एंटिटी (यूनिट) के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी।
SEBI के कंसल्टेशन पेपर का इंतजार
अब सभी SEBI के आने वाले कंसल्टेशन पेपर (परामर्श पत्र) का इंतजार कर रहे हैं, जो अगले एक सप्ताह में आने की उम्मीद है। इस पेपर में सेटलमेंट प्राइस को और भी निष्पक्ष बनाने और बाजार में निवेशकों का भरोसा फिर से कायम करने के लिए जरूरी सुधारों का सुझाव दिया जाएगा।
इस बीच, निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स (सूचकांक) एक फीसदी बढ़कर 5,420 पर पहुंच गया, जिन शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही, उनमें एंजेल वन (4.8 फीसदी), MCX (3.3 फीसदी), BSE (3.1 फीसदी), मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (2.4 फीसदी) और ग्रोव (2.2 फीसदी) शामिल थे।
जानकारों का मानना है कि इन बदलावों से बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम (कारोबारी मात्रा) और निवेशकों का विश्वास फिर से लौट सकता है।