वेदांत पॉली फैब्स अगले सप्ताह लॉन्च करेगी 56 करोड़ रुपये का IPO
बिज़नेस
जियो प्लेटफॉर्म्स के बड़े आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के बाद अब भारत में यह बाजार थोड़ा थम-सा गया है। आने वाले सप्ताह में केवल एक ही नया IPO आ रहा है, जिसे वेदांत पॉली फैब्स पेश करने जा रही है। कंपनी का लक्ष्य 2 नवंबर को 56.68 करोड़ रुपये जुटाना है।
हालांकि, बाज़ार में अभी थोड़ी सुस्ती है, लेकिन 13 और कंपनियों की लिस्टिंग होनी बाकी है, जिससे निवेशकों में उत्साह बना हुआ है।
कितनी होगी वेदांत पॉली फैब्स के शेयर की कीमत?
वेदांत पॉली फैब्स का IPO 2 से 4 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने अपने शेयर का दाम 88 से 94 रुपये प्रति शेयर रखा है। इसकी लिस्टिंग 9 नवंबर को होने की उम्मीद है।
दूसरी तरफ, मेनबोर्ड पर बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स अपना 183.06 करोड़ रुपये का IPO बंद करने की तैयारी में है। यह IPO पहले ही लगभग 4 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है।