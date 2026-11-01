वेदांत पॉली फैब्स अगले सप्ताह लॉन्च करेगी 56 करोड़ रुपये का IPO

जियो प्लेटफॉर्म्स के बड़े आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के बाद अब भारत में यह बाजार थोड़ा थम-सा गया है। आने वाले सप्ताह में केवल एक ही नया IPO आ रहा है, जिसे वेदांत पॉली फैब्स पेश करने जा रही है। कंपनी का लक्ष्य 2 नवंबर को 56.68 करोड़ रुपये जुटाना है।

हालांकि, बाज़ार में अभी थोड़ी सुस्ती है, लेकिन 13 और कंपनियों की लिस्टिंग होनी बाकी है, जिससे निवेशकों में उत्साह बना हुआ है।