IPO के बाद शेइन शेयर 12 फीसदी गिरे, डूबे 9 अरब डॉलर

बढ़ते खर्चों और कमजोर होती मांग ने खासकर दूसरी तिमाही में शेइन के मुनाफे पर जबरदस्त दबाव डाला है। अगस्त और सितंबर की शुरुआत तक के 3 महीनों में अमेरिका में कंपनी की बिक्री 10 फीसदी से भी ज्यादा घट गई है।

दूसरी तरफ, वैश्विक स्तर पर वेबसाइट का ट्रैफिक भी कम होता जा रहा है। ऐसे में कंपनी के लिए आने वाले समय में चुनौतियां बनी रहने की पूरी संभावना है।

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि 2026 और 2027 के लिए शेइन की कमाई के जो अनुमान लगाए गए हैं, वे शायद जरूरत से ज्यादा आशावादी हैं।

इसके ऊपर, यूरोपीय संघ ने जुलाई में कम कीमत वाले पार्सल पर लगने वाले कस्टम शुल्क में मिली छूट को खत्म कर दिया है, जिससे कंपनी के मार्जिन पर और भी दबाव बढ़ सकता है।