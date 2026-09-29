IPO के बाद शेइन शेयर 12 फीसदी गिरे, डूबे 9 अरब डॉलर
ऑनलाइन फैशन रिटेलर शेइन के लिए मंगलवार (29 सितंबर) का दिन शेयर बाजार में बेहद मुश्किल रहा। उसके शेयरों में 12.1 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जो 1 सितंबर को सार्वजनिक होने के बाद उसका अब तक का सबसे निचला स्तर है।
यह गिरावट तब देखने को मिली, जब कंपनी ने सार्वजनिक होने के बाद अपनी पहली कमाई रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में सामने आया कि 2026 की पहली छमाही में कंपनी की संचालन आय आधे से भी ज्यादा कम हो गई है।
इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि कंपनी के बाजार पूंजीकरण से लगभग 9 अरब डॉलर (करीब 850 अरब रुपये) की रकम कम हो गई। अब शेइन का कुल मूल्यांकन घटकर केवल 16.8 अरब डॉलर (करीब 1,600 अरब रुपये) रह गई है।
बढ़ते खर्चों ने मुनाफे पर डाला असर
बढ़ते खर्चों और कमजोर होती मांग ने खासकर दूसरी तिमाही में शेइन के मुनाफे पर जबरदस्त दबाव डाला है। अगस्त और सितंबर की शुरुआत तक के 3 महीनों में अमेरिका में कंपनी की बिक्री 10 फीसदी से भी ज्यादा घट गई है।
दूसरी तरफ, वैश्विक स्तर पर वेबसाइट का ट्रैफिक भी कम होता जा रहा है। ऐसे में कंपनी के लिए आने वाले समय में चुनौतियां बनी रहने की पूरी संभावना है।
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि 2026 और 2027 के लिए शेइन की कमाई के जो अनुमान लगाए गए हैं, वे शायद जरूरत से ज्यादा आशावादी हैं।
इसके ऊपर, यूरोपीय संघ ने जुलाई में कम कीमत वाले पार्सल पर लगने वाले कस्टम शुल्क में मिली छूट को खत्म कर दिया है, जिससे कंपनी के मार्जिन पर और भी दबाव बढ़ सकता है।