जापान में भूकंप के बाद सोनी ने कुमामोटो प्लांट में रोका चिप का उत्पादन

28 जुलाई को जापान में आए एक तेज भूकंप के बाद सोनी ने अपने कुमामोटो टेक्नोलॉजी सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

सुरक्षा जांच शुरू होते ही तुरंत उत्पादन बंद कर दिया गया, लेकिन गनीमत रही कि प्लांट में किसी को कोई चोट नहीं आई।

कंपनी फिलहाल इमारत और वहां लगे उपकरणों को हुए नुकसान का जायजा ले रही है।