AI की जबरदस्त मांग से IQE ने बढ़ाया अपना राजस्व अनुमान

AI की जबरदस्त मांग से IQE ने बढ़ाया अपना राजस्व अनुमान
ब्रिटेन की सेमीकंडक्टर कंपनी IQE ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर्स से बढ़ती मांग को देखते हुए इस साल के लिए अपने राजस्व विकास अनुमान बढ़ा दिया है।
अब कंपनी ने अपना विकास लक्ष्य 20 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी से ज्यादा कर दिया है। IQE को उम्मीद है कि इस दौरान उसका मुख्य मुनाफा दसियों लाख पाउंड के शुरुआती आंकड़ों में रहेगा।
पहली छमाही का राजस्व उम्मीदों से बेहतर रहा
IQE का इस साल के पहले 6 महीनों का राजस्व कम से कम 6.4 करोड़ पाउंड (करीब 800 करोड़ रुपये) रहा, जो कंपनी की अपनी उम्मीदों से कहीं बेहतर है।
इस बेहतरीन प्रदर्शन में उसकी इंडियम फॉस्फाइड टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ है। यह टेक्नोलॉजी AI और डाटा सेंटर्स में तेज ऑप्टिकल कनेक्शन के लिए बेहद अहम है।
साथ ही, एयरोस्पेस, डिफेंस और वायरलेस जैसे सेक्टर्स से लगातार मिल रही मांग और कुछ 3D सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी कंपनी के प्रदर्शन को सहारा दे रही हैं।