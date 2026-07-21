AI की जबरदस्त मांग से IQE ने बढ़ाया अपना राजस्व अनुमान

IQE का इस साल के पहले 6 महीनों का राजस्व कम से कम 6.4 करोड़ पाउंड (करीब 800 करोड़ रुपये) रहा, जो कंपनी की अपनी उम्मीदों से कहीं बेहतर है।

इस बेहतरीन प्रदर्शन में उसकी इंडियम फॉस्फाइड टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ है। यह टेक्नोलॉजी AI और डाटा सेंटर्स में तेज ऑप्टिकल कनेक्शन के लिए बेहद अहम है।

साथ ही, एयरोस्पेस, डिफेंस और वायरलेस जैसे सेक्टर्स से लगातार मिल रही मांग और कुछ 3D सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी कंपनी के प्रदर्शन को सहारा दे रही हैं।