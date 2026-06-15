स्पेस-X धमाकेदार IPO के बाद निवेशकों के लिए ला रही ऑप्शंस बिज़नेस Jun 15, 2026

स्पेस-X एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार कंपनी के शेयरों में ऑप्शंस ट्रेडिंग मंगलवार से शुरू होने की उम्मीद है, जो इसके शानदार नैस्डैक पर सूचीबद्ध होने के कुछ ही दिनों बाद होगा।

शेयरों ने 135 डॉलर (करीब 12,500 रुपये) की IPO कीमत से 25 फीसदी से ज्यादा उछलकर कंपनी का बाजार मूल्य 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख अरब रुपये) के पार पहुंचा दिया।

अब निवेशकों के पास कंपनी के शेयरों पर दांव लगाने या अपने निवेश को सुरक्षित करने के नए तरीके होंगे क्योंकि कंपनी का स्टॉक लगातार चर्चा में बना हुआ है।