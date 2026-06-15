स्पेस-X धमाकेदार IPO के बाद निवेशकों के लिए ला रही ऑप्शंस
स्पेस-X एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार कंपनी के शेयरों में ऑप्शंस ट्रेडिंग मंगलवार से शुरू होने की उम्मीद है, जो इसके शानदार नैस्डैक पर सूचीबद्ध होने के कुछ ही दिनों बाद होगा।
शेयरों ने 135 डॉलर (करीब 12,500 रुपये) की IPO कीमत से 25 फीसदी से ज्यादा उछलकर कंपनी का बाजार मूल्य 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख अरब रुपये) के पार पहुंचा दिया।
अब निवेशकों के पास कंपनी के शेयरों पर दांव लगाने या अपने निवेश को सुरक्षित करने के नए तरीके होंगे क्योंकि कंपनी का स्टॉक लगातार चर्चा में बना हुआ है।
ऑप्शंस की कीमत महंगी होने की उम्मीद
जब स्पेस-X के ऑप्शंस बाजार में उतरेंगे तो विश्लेषकों और ट्रेडर्स खासी हलचल की उम्मीद कर रहे हैं। कंपनी की खूब चर्चा और बाजार में शेयरों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए इन कॉन्ट्रैक्ट्स की शुरुआती कीमतें काफी ज्यादा रहने का अनुमान है।
टेस्ला की ही तरह यहां भी जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यह उन निवेशकों के लिए बिल्कुल सही रहेगा, जो बाजार में तेज उतार-चढ़ाव पसंद करते हैं या फिर सीधे शेयर में पैसा लगाए बिना अपने जोखिम को मैनेज करना चाहते हैं।