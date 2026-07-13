होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से दक्षिण कोरियाई बाजार 6 फीसदी लुढ़का

'बेयर मार्केट' में पहुंचा कोस्पी

इस ताजा गिरावट के बाद कोस्पी आधिकारिक तौर पर 'बेयर मार्केट' में चला गया है। यह सूचकांक अपने जून के उच्चतम स्तर से 25 फीसदी से भी ज्यादा गिर चुका है।

हालांकि, सालभर में यह 63 फीसदी की बढ़त के साथ अब भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टॉक सूचकांकों में से एक है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप कंपनियों पर इसकी अत्यधिक निर्भरता इसे उस समय कमजोर कर देती है, जब दुनियाभर में आर्थिक माहौल बिगड़ता है।

शेयर बाजार पर नजर रखने वालों और तकनीकी रुझानों को समझने वालों के लिए यह एक अहम सबक है कि भले ही कोई चीज तेजी से आगे बढ़े, लेकिन उसमें बड़े उतार-चढ़ाव भी आ सकते हैं।