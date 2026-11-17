जेंसेन हुआंग के विवाद से एनवीडिया में उथल-पुथल के बीच भारतीय यूनिट का शानदार प्रदर्शन
हाल ही में एनवीडिया के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग को अपना पद छोड़ना पड़ा। दरअसल, कंपनी बोर्ड ने उनके खिलाफ एक जांच शुरू की थी। यह जांच इस बात पर केंद्रित थी कि क्या उनका एक संदिग्ध चीनी जासूस के साथ संबंध होने की वजह से कंपनी के राज या अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा हुआ है?
इस खबर के सामने आने के बाद कंपनी के शेयर धड़ाम से गिरे और भारतीय कर्मचारियों के लगभग 60 करोड़ डॉलर (करीब 5,700 करोड़ रुपये) के अनवेसटेड स्टॉक अवॉर्ड्स भी खत्म हो गए।
हालांकि, इन सब मुश्किलों के बावजूद एनवीडिया का भारतीय विभाग मजबूती से अपना काम कर रहा है और लगातार अपनी अहमियत साबित कर रहा है।
बेंगलुरु यूनिट का राजस्व में 90 फीसदी योगदान
जहां मुख्य एनवीडिया कंपनी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स के लिए दुनियाभर में मशहूर है, वहीं बेंगलुरु में स्थित एनवीडिया ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और IT सपोर्ट पर खास ध्यान देती है।
पिछले वित्त वर्ष में कंपनी को कुल 7,361 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जिसमें से 90 फीसदी से भी ज्यादा का योगदान इसी भारतीय शाखा का रहा।
ऊपर के स्तर पर हुए बड़े बदलावों के बावजूद यह टीम दुनियाभर में एनवीडिया के लिए एक महत्वपूर्ण रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) और सपोर्ट सेंटर बनी हुई है।