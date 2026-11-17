हाल ही में एनवीडिया के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग को अपना पद छोड़ना पड़ा। दरअसल, कंपनी बोर्ड ने उनके खिलाफ एक जांच शुरू की थी। यह जांच इस बात पर केंद्रित थी कि क्या उनका एक संदिग्ध चीनी जासूस के साथ संबंध होने की वजह से कंपनी के राज या अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा हुआ है?

इस खबर के सामने आने के बाद कंपनी के शेयर धड़ाम से गिरे और भारतीय कर्मचारियों के लगभग 60 करोड़ डॉलर (करीब 5,700 करोड़ रुपये) के अनवेसटेड स्टॉक अवॉर्ड्स भी खत्म हो गए।

हालांकि, इन सब मुश्किलों के बावजूद एनवीडिया का भारतीय विभाग मजबूती से अपना काम कर रहा है और लगातार अपनी अहमियत साबित कर रहा है।