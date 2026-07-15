एनवीडिया ने शुरू की चीन को H200 AI चिप्स की आपूर्ति

कुछ अमेरिकी सांसदों ने निर्यात नियंत्रण (एक्सपोर्ट कंट्रोल) में मौजूद कमियों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इन कमियों की वजह से प्रतिबंधित तकनीक चीन तक पहुंच सकती है।

इन सांसदों ने यह भी बताया कि काफी लंबे समय से किसी नई चीनी कंपनी को नियंत्रण सूची में शामिल नहीं किया गया है।

दूसरी तरफ, अमेरिकी अधिकारी जेफरी केसलर ने कहा कि नियमों को लागू करने का काम जारी है और अमेरिका-चीन के बीच तकनीक को लेकर बढ़ते तनाव को देखते हुए आगे और भी सख्त नियम लाए जाएंगे।