एनवीडिया ने केवल तीसरी तिमाही के अपने आंकड़ों में ही उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उसने आगे और भी मजबूत बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2028 तक 75 फीसदी राजस्व वृद्धि का लक्ष्य रखा है। इस सकारात्मक नजरिए से निवेशकों में पूरे AI सेक्टर को लेकर उत्साह बढ़ गया।

इसके चलते E2E नेटवर्क्स के शेयर में 3 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया और MTAR टेक्नोलॉजीज का शेयर भी 3 फीसदी चढ़ा। दोनों कंपनियों ने अपनी हालिया गिरावट से उबरते हुए अच्छी वापसी की।