एनवीडिया के बंपर नतीजों से भारतीय AI शेयरों में लौटी रौनक
बुधवार (18 नवंबर) को E2E नेटवर्क्स और MTAR टेक्नोलॉजीज ने 2 दिन की गिरावट के बाद वापसी की है। एनवीडिया की शानदार कमाई रिपोर्ट के चलते यह संभव हुआ।
एनवीडिया के नतीजे वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से काफी बेहतर रहे, जिससे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों को जबरदस्त उछाल मिला।
इसी वजह से E2E नेटवर्क्स और MTAR टेक्नोलॉजीज जैसे भारतीय AI से जुड़े शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई।
कमाई में 75 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान
एनवीडिया ने केवल तीसरी तिमाही के अपने आंकड़ों में ही उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उसने आगे और भी मजबूत बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की है।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2028 तक 75 फीसदी राजस्व वृद्धि का लक्ष्य रखा है। इस सकारात्मक नजरिए से निवेशकों में पूरे AI सेक्टर को लेकर उत्साह बढ़ गया।
इसके चलते E2E नेटवर्क्स के शेयर में 3 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया और MTAR टेक्नोलॉजीज का शेयर भी 3 फीसदी चढ़ा। दोनों कंपनियों ने अपनी हालिया गिरावट से उबरते हुए अच्छी वापसी की।