डॉलर के मुकाबले रुपया 2 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा
भारतीय रुपया 2 महीने से ज्यादा के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के चलते यह 96.43 प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
हालांकि, दिन के सबसे निचले स्तर से इसमें थोड़ी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी यह मई के अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब बना हुआ है।
RBI ने बेचे 140 अरब डॉलर
बाजार को स्थिर रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अमेरिकी डॉलर बेच रहा है। साथ ही भारत में आए 140 अरब डॉलर (करीब 13,000 अरब रुपये) से ज्यादा के कैपिटल इनफ्लो का भी इस्तेमाल कर रहा है।
फिलहाल रुपये को लेकर बाजार में थोड़ी मायूसी छाई हुई है। एक साल के फॉरवर्ड रेट 99.70 प्रति अमेरिकी डॉलर के करीब हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये में और गिरावट आती भी है तो वह धीमी रफ्तार से होगी। ज्यादातर जानकार अभी रुपये को जल्द 100 प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचते नहीं देख रहे हैं।
अनुमान बताते हैं कि अगले साल तक यह करीब 97.50 प्रति डॉलर और सितंबर, 2027 तक शायद 99 प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है। इसलिए, फिलहाल कोई बड़ी हलचल होने की संभावना नहीं है।