डॉलर के मुकाबले रुपया 2 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा

बाजार को स्थिर रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अमेरिकी डॉलर बेच रहा है। साथ ही भारत में आए 140 अरब डॉलर (करीब 13,000 अरब रुपये) से ज्यादा के कैपिटल इनफ्लो का भी इस्तेमाल कर रहा है।

फिलहाल रुपये को लेकर बाजार में थोड़ी मायूसी छाई हुई है। एक साल के फॉरवर्ड रेट 99.70 प्रति अमेरिकी डॉलर के करीब हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये में और गिरावट आती भी है तो वह धीमी रफ्तार से होगी। ज्यादातर जानकार अभी रुपये को जल्द 100 प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचते नहीं देख रहे हैं।

अनुमान बताते हैं कि अगले साल तक यह करीब 97.50 प्रति डॉलर और सितंबर, 2027 तक शायद 99 प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है। इसलिए, फिलहाल कोई बड़ी हलचल होने की संभावना नहीं है।