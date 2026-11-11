शेयर बाजार: सेंसेक्स 1,142 अंक उछला, निफ्टी 25,300 के पार

दीवाली की छुट्टियों के बाद बुधवार (11 नवंबर) को भारतीय शेयर बाजार ने जबरदस्त तेजी के साथ शुरुआत की है। सेंसेक्स 1,142.03 अंक उछलकर 82,248.68 पर खुला, वहीं, निफ्टी ने 25,300 का आंकड़ा पार किया।

दोनों ही इंडेक्स में एक फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बाजार में यह तेजी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेशकों की तरफ से भारतीय बाजारों में लगातार बढ़ रहे निवेश की वजह से आई है, जो ट्रेडर्स के लिए उत्साहजनक खबर है।