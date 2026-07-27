डाटा दुरुपयोग विवाद के बाद KPMG ने छोड़े सरकारी टेंडर

यह मामला सिर्फ विक्टोरिया तक ही सीमित नहीं है। KPMG ने कम से कम 30 सितंबर तक संघीय और अन्य राज्यों के टेंडर्स में भी बोली लगाना बंद कर दिया है।

जांच में पता चला कि एक पूर्व कार्यकारी अधिकारी ने गलत तरीके से प्रतिबंधित दस्तावेज साझा किए थे, जिसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉन सैम्स ने एक पार्टनर को कंपनी से निकाल दिया।

जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही कंपनी में नौकरियों में कटौती की आशंका है और नुकसान की भरपाई के लिए पहले ही अपने पार्टनर्स के वेतन में 20 प्रतिशत की कटौती कर चुकी है।