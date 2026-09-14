इंश्योरेंसदेखो के 2 सह संस्थापक कंपनी छोड़ने का कर रहे विचार

इंश्योरेंसदेखो के 2 सह संस्थापक कंपनी छोड़ने का कर रहे विचार
इंश्योरेंसदेखो के सह संस्थापक अंकित अग्रवाल और इश बब्बर कंपनी के बोर्ड के साथ रणनीति को लेकर कुछ मतभेद होने के बाद कंपनी से अलग होने के बारे में सोच रहे हैं।
कंपनी में उन्हें किसी और भूमिका में बनाए रखने के लिए अभी बातचीत चल रही है क्योंकि अब कंपनी का प्रबंधन पेशेवर हाथों में जाने वाला है।
इसी बीच, कंपनी अपने मौजूदा मूल्यांकन पर 100 से 150 करोड़ रुपये जुटाने के लिए प्री-आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) फंडिंग राउंड करने की तैयारी में है।
हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर साफ किया है कि संस्थापकों के कंपनी छोड़ने की ऐसी कोई योजना नहीं है।
60 लाख से ज्यादा बनाए ग्राहक
इंश्योरेंसदेखो ने 2017 में अपनी शुरुआत की थी और तब इसका मुख्य ध्यान टियर-2 शहरों पर था। तब से लेकर अब तक इसने 60 लाख से ज्यादा लोगों को 380 से ज्यादा बीमा उत्पादों से जोड़ा है।
हाल ही में इसका रिन्यूबाय के साथ विलय हुआ, जिसके बाद यह भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित बीमा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बन गया।
अब यह देश के लगभग हर पिन कोड में अपनी सेवाएं देता है और इसने 6,600 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रीमियम का काम संभाला है। इस कदम से कंपनी अब शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के ग्राहकों को पहले से कहीं बेहतर सेवाएं दे पा रही है।