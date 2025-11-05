GST कटौती का पूरा फायदा नहीं मिल रहा, सर्वे में खुलासा
क्या है खबर?
वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरों को लागू होने के 6 सप्ताह बाद भी सभी लोगों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। सामुदायिक सोशल प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल्स की ओर से किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में यह खुलासा किया गया है। इसमें अधिकांश भारतीय उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें कई आवश्यक उत्पादों खासकर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों और दवाओं पर कम GST दरों का लाभ अभी तक नहीं मिला है।
परिणाम
क्या रहा सर्वेक्षण का परिणाम?
342 जिलों के 53,000 से अधिक उपभोक्ताओं के बीच किए गए सर्वेक्षण में GST लाभों को लेकर मिश्रित परिणाम सामने आए। पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के मामले में 13 फीसदी ने कम टैक्स का पूरा लाभ मिलने, जबकि 33 फीसदी ने आंशिक और 42 फीसदी ने कोई फायदा नहीं मिलने का जवाब दिया। दवाओं के मामले में 49 फीसदी उपभोक्ताओं ने कीमतों में कोई कमी नहीं आने, 21 फीसदी ने पूरी राहत मिलने और 30 फीसदी ने आंशिक लाभ मिलना बताया।
कटौती
GST दरों में की गई थी इतनी कटौती
GST परिषद ने त्योहारी सीजन से पहले उपभोग बढ़ाने और घरेलू खर्चों को कम करने के उद्देश्य से GST 2.0 प्रक्रिया के तहत 22 सितंबर से लगभग 80 वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दरें कम कर दी थीं। पैकेज्ड फूड और दवाओं के लिए दर 12-18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई, जबकि उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर 28 से 18 फीसदी की कटौती की गई। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में दरों में 10 प्रतिशत की कटौती की गई।