GST कटौती का पूरा फायदा नहीं मिल रहा, सर्वे में खुलासा 

सर्वे में कई उपभोक्ताओं ने GST कटौती का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलने का दावा किया है

क्या है खबर?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरों को लागू होने के 6 सप्ताह बाद भी सभी लोगों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। सामुदायिक सोशल प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल्स की ओर से किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में यह खुलासा किया गया है। इसमें अधिकांश भारतीय उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें कई आवश्यक उत्पादों खासकर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों और दवाओं पर कम GST दरों का लाभ अभी तक नहीं मिला है।