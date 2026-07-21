रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बावजूद अद्वित ज्वैलस का शेयर फिसला

अच्छे आंकड़ों के बावजूद शेयर सुबह 205 रुपये पर खुले थे, लेकिन दिनभर में गिरकर 199.10 रुपये के निचले स्तर पर आ गए।

आखिर में, यह सोमवार के मुकाबले निचले स्तर पर पहुंच गया। दिनभर में करीब 9.44 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिससे बाजार में काफी हलचल रही।

इस दौरान कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण करीब 918.86 करोड़ रुपये रहा। अद्वित ज्वैलस अपने हाथ से बने कुंदन, पोल्की और डायमंड ज्वेलरी के लिए जाना जाता है।