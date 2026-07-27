आदर्श सोमानी ने एथलीट्स और छात्रों के लिए लॉन्च किया किफायती सप्लीमेंट

उद्यमी और समाज सेवी आदर्श सोमानी ने अपने बिगफ्लेक्स ब्रांड के तहत 'देश का सप्लीमेंट' लॉन्च किया है। इसका मकसद अच्छी खेल पोषण को बिना ज्यादा खर्च किए हर किसी तक पहुंचाना है।

इस पहल में 'देश का BCAA', 'देश का क्रिएटिन' और 'देश का ओमेगा' जैसे उत्पाद शामिल हैं। ये खास तौर पर उन एथलीट्स और छात्रों के लिए बनाए गए हैं, जो आमतौर पर महंगे सप्लीमेंट्स का खर्च नहीं उठा पाते। इस लॉन्च को मेजर सुरेंद्र पूनिया, भारतीय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के सहायक कमांडेंट सुनील दसीला का भी समर्थन मिला है। इन दोनों के जुड़ाव से अनुशासन और साहस जैसे मूल्यों को बल मिलता है।