अडाणी पावर असम में बना रही पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट

अडाणी पावर असम में बना रही पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट
बिज़नेस
अडाणी पावर असम के चपर में 3,200 मेगावॉट का एक बड़ा नया थर्मल पावर प्लांट बना रही है। इस पर 48,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
यह प्लांट पूरे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट होगा। प्लांट की नींव रखने के कार्यक्रम में गौतम अडाणी के छोटे बेटे जीत अडाणी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और उद्योग में बड़ा बदलाव आ सकता है।
पूर्वोत्तर में 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना
इस प्रोजेक्ट के लिए अब तक 4,500 स्थानीय युवाओं को काम मिल चुका है। इससे यह भी पता चलता है कि अडाणी का ध्यान स्थानीय लोगों और समुदाय पर कितना है।
समूह की योजना है कि वह अगले 10 सालों में पूरे पूर्वोत्तर भारत में एक लाख करोड़ रुपये तक का निवेश करेगा। इसमें स्मार्ट मीटर, सीमेंट और एयरपोर्ट अपग्रेडेशन जैसे काम शामिल हैं। इस निवेश का ज्यादातर पैसा असम में ही लगाया जाएगा।