अडाणी पावर असम में बना रही पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट

इस प्रोजेक्ट के लिए अब तक 4,500 स्थानीय युवाओं को काम मिल चुका है। इससे यह भी पता चलता है कि अडाणी का ध्यान स्थानीय लोगों और समुदाय पर कितना है।

समूह की योजना है कि वह अगले 10 सालों में पूरे पूर्वोत्तर भारत में एक लाख करोड़ रुपये तक का निवेश करेगा। इसमें स्मार्ट मीटर, सीमेंट और एयरपोर्ट अपग्रेडेशन जैसे काम शामिल हैं। इस निवेश का ज्यादातर पैसा असम में ही लगाया जाएगा।