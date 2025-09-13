अडाणी पावर बिहार में करेगी भारी निवेश, राज्य में बिजली के साथ मिलेगा रोजगार
क्या है खबर?
अडाणी समूह की कंपनी अडाणी पावर बिहार में करीब 3 अरब डॉलर (लगभग 26,482 करोड़ रुपये) का भारी निवेश करने जा रही है। इससे 2,400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। समूह ने कहा कि उसने बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL) के साथ 25 साल के विद्युत आपूर्ति समझौते (PSA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भागलपुर जिले के पीरपैंती में स्थापित होने वाली परियोजना से राज्य को बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
योजना
निवेश को लेकर क्या है योजना?
यह PPA अगस्त में उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (NBPDCL) और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (SBPDCL) की ओर से BSPGCL द्वारा अडानी पावर को जारी किए गए स्वीकृति पत्र के अतिरिक्त है। अडाणी पावर ने 6.075 रुपये/KWh की न्यूनतम आपूर्ति दर की पेशकश करके यह परियोजना हासिल की है। नए प्लांट और सहायक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन (DBFOO) मॉडल के तहत लगभग 3 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना है।
रोजगार
कितने लोगों को मिलेगा रोजगार?
अडाणी पावर का लक्ष्य है कि प्लांट को 60 महीनों के भीतर चालू कर दिया जाए। विद्युत प्लांट के लिए कोयला लिंकेज भारत सरकार की शक्ति नीति के अंतर्गत आवंटित किया गया है। इस परियोजना से निर्माण चरण के दौरान 10,000 से 12,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। इसके साथ ही परिचालन शुरू होने पर करीब 3,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यह कंपनी भारत में सबसे बड़ी निजी थर्मल विद्युत उत्पादक है।