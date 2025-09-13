अडाणी पावर बिहार में नए पावर प्लांट के निर्माण पर निवेश करेगी (तस्वीर: एक्स/@Nagpur_Vidarbha)

अडाणी पावर बिहार में करेगी भारी निवेश, राज्य में बिजली के साथ मिलेगा रोजगार

क्या है खबर?

अडाणी समूह की कंपनी अडाणी पावर बिहार में करीब 3 अरब डॉलर (लगभग 26,482 करोड़ रुपये) का भारी निवेश करने जा रही है। इससे 2,400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। समूह ने कहा कि उसने बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL) के साथ 25 साल के विद्युत आपूर्ति समझौते (PSA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भागलपुर जिले के पीरपैंती में स्थापित होने वाली परियोजना से राज्य को बिजली की आपूर्ति की जाएगी।