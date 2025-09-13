कविन भारती मित्तल ने की हाइक को बंद करने की घोषणा, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
भारती एयरटेल के उत्तराधिकारी कविन भारती मित्तल ने शनिवार को 13 साल बाद मैसेजिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म हाइक को बंद करने की घोषणा की है। यह कदम भारत में रियल-मनी गेमिंग ((RMG)) पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद उठाया गया है। न्यूजलेटर प्लेटफॉर्म सबस्टैक पर एक पोस्ट में कंपनी के संस्थापक मित्तल ने कहा, "अपने निवेशकों और टीम के साथ फिर से जुड़ने के बाद, मैंने हाइक को पूरी तरह से बंद करने का कठिन निर्णय लिया है।"
कारण
क्यों लिया बंद करने का निर्णय?
मित्तल ने पहले अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम (UK) और ऑस्ट्रेलिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना की घोषणा की थी। अब वे अमेरिकी कारोबार सहित सभी देशों में हाइक का परिचालन बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "9 महीने पहले शुरू हुआ हमारा अमेरिकी कारोबार अच्छी शुरुआत कर रहा है, लेकिन भारत में प्रतिबंध के बाद वैश्विक स्तर पर विस्तार के लिए दोबारा पूंजीकरण और रीसेट की आवश्यकता होगी, जो पूंजी या समय का सर्वोत्तम उपयोग नहीं है।"
स्थापना
कैसे हुई थी कंपनी की स्थापना?
हाइक की शुरुआत 2016 में व्हाट्सऐप को टक्कर देने के लिए एक मैसेजिंग ऐप के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में जनवरी, 2021 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद कंपनी ने रश नामक एक RMG प्लेटफॉर्म का निर्माण शुरू किया। इसमें 14 पैसे-आधारित मोबाइल गेम शामिल थे। इसमें वेब 3 तकनीकें शामिल थीं, जो यूजर्स स्वामित्व और खेलने-से-कमाने की प्रक्रिया को सक्षम बनाती हैं। 4 सालों में इसके यूजर्स की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई।