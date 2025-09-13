हाइक दुनियाभर के सभी बाजारों में बंद होगी

कविन भारती मित्तल ने की हाइक को बंद करने की घोषणा, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

भारती एयरटेल के उत्तराधिकारी कविन भारती मित्तल ने शनिवार को 13 साल बाद मैसेजिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म हाइक को बंद करने की घोषणा की है। यह कदम भारत में रियल-मनी गेमिंग ((RMG)) पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद उठाया गया है। न्यूजलेटर प्लेटफॉर्म सबस्टैक पर एक पोस्ट में कंपनी के संस्थापक मित्तल ने कहा, "अपने निवेशकों और टीम के साथ फिर से जुड़ने के बाद, मैंने हाइक को पूरी तरह से बंद करने का कठिन निर्णय लिया है।"