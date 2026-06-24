अडाणी समूह 24-26 जून के बीच आयाेजित करेगा वर्चुअल AGM
अडाणी समूह इस सप्ताह अपनी 7 कंपनियों की वर्चुअल वार्षिक आम बैठक (AGM) आयोजित कर रहा है। इनमें अडाणी एंटरप्राइजेज और अडाणी पोर्ट्स एंड SEZ जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।
24 से 26 जून के बीच शेयरधारक ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर कई अहम फैसले करेंगे।
इस दौरान वे वित्त वर्ष 2026 के लिए कंपनी के वित्तीय नतीजों को मंजूरी देंगे, निदेशकों और लेखा परीक्षक का चुनाव करेंगे, लाभांश (डिविडेंड) की घोषणा करेंगे और साथ ही पूंजी जुटाने की योजनाओं पर भी अपनी मुहर लगाएंगे।
15,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना
अडाणी एंटरप्राइजेज ने इस साल अपने मुनाफे में 32 फीसदी का उछाल दर्ज किया है। अब कंपनी की योजना 15,000 करोड़ रुपये जुटाने की है।
अडाणी पोर्ट्स एंड SEZ अपने निवेशकों को हर शेयर पर 7.5 रुपये का अंतिम लाभांश देने जा रही है। अंबुजा सीमेंट्स अपनी AGM में हर शेयर पर 2 रुपये के लाभांश पर चर्चा करेगी।
इसके अलावा, अडाणी टोटल गैस ने अपनी बैठक से पहले शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 4 फीसदी और कमाई 16 फीसदी बढ़ी है। अब यह अपनी भविष्य की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने को तैयार है।