अडाणी समूह 24-26 जून के बीच आयाेजित करेगा वर्चुअल AGM

15,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना

अडाणी एंटरप्राइजेज ने इस साल अपने मुनाफे में 32 फीसदी का उछाल दर्ज किया है। अब कंपनी की योजना 15,000 करोड़ रुपये जुटाने की है।

अडाणी पोर्ट्स एंड SEZ अपने निवेशकों को हर शेयर पर 7.5 रुपये का अंतिम लाभांश देने जा रही है। अंबुजा सीमेंट्स अपनी AGM में हर शेयर पर 2 रुपये के लाभांश पर चर्चा करेगी।

इसके अलावा, अडाणी टोटल गैस ने अपनी बैठक से पहले शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 4 फीसदी और कमाई 16 फीसदी बढ़ी है। अब यह अपनी भविष्य की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने को तैयार है।